العميد حاتمي : جيش الجمهورية الاسلامية قوة نابعة من صلب الشعب

وفي تصريح له اليوم الاربعاء على اعتاب يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يصادف الجمعة ( 17 نيسان) ، اضاف، لله الحمد ان الجيش الايراني يعد ضمن اكثر المؤسسات والاجهزة وعيا وايمانا في البلاد حيث يدرك جيدا تهديدات ونوايا وافكار العدو الخبيثة ولديه قدرة استقراء التطورات الاقليمية والعالمية و يتمتع بجهوزية لمواجهة اي تهديد مما جعل العدو ان يدرك بانه سيتلقى ردا قاصما في حال ارتكاب اي عدوان.

واشار العميد حاتمي الى العلاقات العلمية بين العلماء ومهندسي الجيش ووزارة الدفاع وقال، لا شك ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يعد من اكثر جيوش العالم جهوزية واستعدادا من حيث المعدات والكوادر البشرية والتدريب والتخطيط و اثبت قدراته على الارض على مدى الاعوام الـ 41 الماضية.

واضاف العميد حاتمي، اننا لا يوجد مثيلا لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الاخرى كون جيوش دول اخري قتالية تماما وليست في خدمة الشعب بل تخدم حكامها في معظم الحالات.

وفي جانب اخر من تصريحه قال العميد حاتمي ان قوات الجيش طالما قدمت خدمات قيمة للمواطنين خاصة عند وقوع الازمات والكوارث الطبييعة مثل السيول والزلزال و اخيرا شاركت في مكافحة فيروس كورونا حيث نزلت الى الساحة خدمة للمواطنين ولتوفير الاسرة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعالجة المرضى و تعقيم وتطهير الشوارع و الاماكن العامة في مختلف انحاء البلاد.

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