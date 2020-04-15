ظريف يؤكد على التنسيق مع وزارة الصحة في اعادة الطلبة الايرانيين الى البلاد

وفي تصريحه اليوم الاربعاء باجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، اشار ظريف الى اجراءات الخارجية بهدف اعادة الرعايا الايرانيين نظرا لانتشار فيروس كورونا في الدول الاخرى.

وقال : ان الخارجية تحرص انطلاقا من واجبها على حماية الايرانيين المقيمين في خارج البلاد، وبطبيعة حال تتولى وزارة الصحة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس ايضا؛ الامر الذي يستدعي التنسيق بين هاتين المسؤوليتين.

وتابع : عندما اردنا اعادة طلاب الجامعات الايرانيين من مدينة ووهان (الصينية)، تعاونت وزارة الصحة و وضعت هؤلاء الطلبة في الحجر الصحي لفترة 14 يوما، ولله الحمد لم يكن اي منهم مصابا (بفيروس كورونا).

واكد ان وزارة الخارجية تتولى مسؤولية حماية الرعايا الايرانيين العالقين في الدول الاخرى نظرا لتوقف الرحلات الجوية هناك؛ مردفا : نحن نبذل قصارى حهدنا في هذا الخصوص.

وصرح ظريف : ضمن الاجراءات التي تابعتها الخارجية بشدة خلال الشهرين الاخيرين، هو ان لا يعلق اي سائق او شاحنة ايرانية وراء الحدود؛ طبعا هناك مشاكل جديدة تطرأ يوميا ونحن ندأب على معالجتها.

يتبع ...** ح ع