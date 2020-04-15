الهند والمجتمع الدولي مطالبان بمواجهة الحظر الامريكي الجائر

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها السفير الايراني لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية حول الظروف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد.

واكد جكني، انه رغم الحظر الجائر وغير الانساني الذي تفرضه امريكا على البلاد والذي تسبب في معاناة الملايين من ابناء الشعب الايراني، لكن ايران تعيش اليوم ظروفا افضل من سائر البلدان في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وتابع، ان الموجة الاولى من انتشار الفيروس تزامنت مع ضغوط شديدة على البلاد، وذلك جراء الحظر الذي حال دون استفادة ايران من تجارب الدول الاخرى في مكافحة هذا المرض.

وشدد قائلا : ان الادارة الامريكية المخادعة، تدعي من جانب بانها استثنت المساعدات الانسانية كالغذاء والدواء من حظرها المفروض على ايران، لكنها تداب من جانب اخر على تجميد الارصدة الايرانية في مختلف البلدان وايضا تفرض الحظر على البنوك الايرانية لمنع ايران من استخدام منظومة التحويلات المالية الدولية (سويفت) كما تهدد بشكل سافر البنوك العالمية وتحذرها من التعامل الانساني مع طهران.

واعرب السفير جكني عن ارتياحه للانجازات المحققة في المرحلة الراهنة ورغم ظروف الحظر في ايران على صعيد الحد من تفشي فيروس كورونا؛ مبينا ان اجمالي عدد الاصابات اليومية اخذ منحى تنازليا في ايران وسجل انخفاضا من 3 الاف و200 حالة الى الف و600 اصابة يوميا، مضافا الى عدد المتعافين الذي بلغ نحو 48 الف شخص حاليا.

وعلى امتداد هذه الانجازات، نوه السفير الايراني في نيودلهي بتاسيس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تحت رعاية رئيس الجمهورية فور انتشار المرض في ايران؛ مبينا ان الهدف من ذلك هو اتخاذ قرارات دقيقة وتعبئة جميع الطاقات الوطنية بما يشمل القوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء هذا المرض.

كما اشار الى نجاح احدى الشركات الايرانية المنتجة للدواء في انتاج عدة الكشف عن الاصابات بفيروس كورونا، وبما يتيح امكانية تحديد نسبة الاصابات حسب الفئات العمرية في البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته للصحيفة الهندية، نوه جكني بفرص التعاون المتوفرة بين نيودلهي وطهران وطاقات البلدين في مجال التصدي لوباء كورونا؛ وقال : لطالما استوردت ايران الدواء من الهند، ونحن على يقين بمواصلة هذا التعاون.

انتهى ** ح ع