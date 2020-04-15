ظريف: العالم بأسره بات يعاني من البلطجة الأميركية

وأضاف ظريف في تغريدته، ان تنمر أميركا وبلطجتها ضد الدول ومختلف المنظمات بما فيها منظمة الصحة العالمية، جاءت باهظة الثمن على حياة البشرية جمعاء.

واضاف ظريف: ان العالم يتعلم في الوقت الحاضر أمرا أدركته إيران وخاضته خلال فترة طويلة: فان نهج الغطرسة والتهديد والتبجح من قبل الإدارة الاميركية، ليس إدمانا فقط، بل إنه يقتل الناس.

وأشار إلى المخطط الأميركي المسمى بـممارسة الضغوط القصوى والذي تتبعه إدارة دونالد ترامب ضد ايران، وصرح: انه الى جانب فرض الضغوط القصوى على ايران، فإن قطع أميركا تمويل منظمة الصحة العالمية في خضم وباء كوفيد19، سيكون وصمة عار أخرى على أميركا.

انتهى**أ م د