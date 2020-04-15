صيد 378 طنا من الأسماك العظمية في "ميناء كياشهر" شمالي البلاد

وفي حديث لمراسل إرنا، أشار قاسمبور الى امتهان 1000 شخص الصيد في إطار 11 شركة تعاونية لصيد الأسماك في محافظة كيلان.

وأضاف، ان هذا الكم من الأسماك المصطادة شمل 270 طنا من سمك قزوين (Caspian kutum)، 93 طنا من السمك البوري، وطنين اثنين من الشبوط، و13 طنا من الأسماك العظمية الأخرى.

وفي جانب آخر، أشار قاسمبور الى إنتاج 33 كغم من الكافيار في العام الماضي.

انتهى**أ م د