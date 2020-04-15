مفتي القدس يعلن عن استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان المبارك

و أضاف مفتي القدس أنه بهدف الحفاظ على حياة أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من انتشار فيروس "كورونا والتزامًا بالإجراءات المتبعة ستبقى صلوات الجماعة والجمعة معلقة؛ ".

وأوضح المفتي محمد حسين في تصريح وصل مراسلنا ، أنه وبسبب الأوضاع السائدة في فلسطين، فإن دور الإفتاء لن تدعوا جماهير الشعب الفلسطيني إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام، منعًا للتجمع والتجمهر، وسيتم الاكتفاء بتحري

أهل الاختصاص من مفتيين وبعض من أعضاء الجمعية الفلسطينية للفلكيين، وسيعلن عن ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام ببيان يبث عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وغيرها من وسائل الإعلام غير الرسمية أيضًا.

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