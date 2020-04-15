خطة صهيونية للتعايش مع كورونا بعد فشل القضاء عليه

وعُقدت أمس، الثلاثاء، مداولات حول إستراتيجية الخروج من حالة الإغلاق لمواجهة انتشار كورونا، في مقر قيادة مكافحة الفيروس في مستشفى "شيبا" في وسط البلاد.

وترأس رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات المداولات وبينهم رئيسة دائرة صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سادتيسكي، ومندوبين عن الحكومة وأجهزة الطوارئ.

ومن المقرر أن يصادق رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، على الخطة بعد أن تتم بلورتها في مجلس الأمن القومي.

وحسب موقع "واللا" الإلكتروني فان النقاش الأساسي يدور بين وزارة الصحة، التي لا تسارع إلى المصادقة على عودة تدريجية إلى الحياة العادية، وبين وزارة المالية، التي تطالب بتسريع هذه العودة للحياة العادية إلى جانب التعليمات والقيود الوقائية

وبواسطة استخدام الكمامات، التي قال خبراء صهاينة أنها ناجعة في خفض احتمالات انتقال العدوى إلى جانب منع التجمعات.

وارتفع عدد الوفيات في الكيان الى 126 فيما زاد عدد المصابين عن 12 الف .

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