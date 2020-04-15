طهران وبكين تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، بأن ذلك جاء في إتصال هاتفي أجراه ظريف ظهر اليوم الأربعاء مع نظيره الصيني في سياق المشاورات الإقليمية والدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كبار المسؤولين في مختلف الدول بشأن التطورات السياسية في أفغانستان وعودة السلام والإستقرار الى هذا البلد.

وفي تغريدة له اليوم الأربعاء على خلفية قطع تمويل منظمة الصحة العالمية من قبل الولايات المتحدة، أكد ظريف "ان العالم بات يعاني من بلطجة الإدارة الأميركية".

وأضاف في تغريدته، ان تنمر أميركا وبلطجتها ضد الدول ومختلف المنظمات بما فيها منظمة الصحة العالمية، جاءت باهظة الثمن على حياة البشرية جمعاء.

وتابع ظريف: ان العالم يتعلم في الوقت الحاضر أمرا أدركته إيران وخاضته منذ فترة طويلة: الغطرسة والتهديد والتبجح من قبل الإدارة الاميركية، ليس إدمانا فقط، بل إنه يقتل الناس.

وأشار إلى المخطط الأميركي المسمى بـ"ممارسة الضغوط القصوى" والذي تتبعه إدارة دونالد ترامب ضد ايران، وصرح: انه الى جانب فرض الضغوط القصوى على ايران، فإن قطع أميركا تمويل منظمة الصحة العالمية في خضم وباء كوفيد19، سيكون وصمة عار أخرى عليها.

انتهى**أ م د