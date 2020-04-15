الفاو تخصص 500 ألف دولار لدعم إيران في مكافحة الجراد الصحراوي

وحسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأربعاء، مع ازدياد عدد الجراد الصحراوي في جنوب غرب آسيا وشرق إفريقيا، خصصت المنظمة مبلغا إضافيا قدره 200 ألف دولار لتعزيز قدرة إيران الفنية والتقنية على مكافحة الجراد الصحراوي.

ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة الإيرانية للحفاظ على النباتات في 18 مارس من العام الحالي، كانت قد خصصت منظمة الأغذية والزراعة مبلغا قدره 300 ألف دولار لمشروع التعاون الفني وتغزيز القدرات المحلية في إيران للسيطرة على هذه الآفة الزراعية.

وصرح ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في إيران "غرولد بودكر"، انه بالنظر الى حالة الطوارئ في مواجهة الجراد الصحرواي بالمنطقة واحتمال إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل الزراعية والظروف المعيشية في المناطق الريفية، قررت المنظمة تعزيز مساعداتها التقنية لإيران وتخصيص مبلغ إضافي لهذا المشروع.

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