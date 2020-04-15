دوجاريك: غوتيريش يدعو الى الغاء الحظر من اجل مواجهة وباء كورونا

جاء ذلك في تصريح ادلى به دوجاريك في الرد على سؤال لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" اليوم الاربعاء، وهو ان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة وسائر المؤسسات التابعة التابعة للمنظمة اكدوا مرارا بان الحظر يؤثر على طاقات دول مثل ايران في مواجهة جائحة فيروس "كوفيد-19" الا ان الولايات المتحدة لم تغير سياساتها، كما اننا نشهد امرا مماثلا ضد منظمة الصحة العالمية، هل توجد لدى الامين العام خطة للمبادرة العملية في هذا المجال؟ .

وقال دوجاريك ردا على السوال، ان موقف الامين العام واضح تماما حول الحظر، وهو ان الحظر يؤثر بوضوح تام على طاقات الدول في مواجهة ازمة "كوفيد-19" ولابد من رفعه.

وتابع دوجاريك، لقد طرح (غوتيريش) هذا الموضوع علنا وفي المحادثات الخاصة مع بعض اعضاء منظمة الامم المتحدة التي فرضت الحظر الحادي.

يذكر ان النظام الاميركي وفي ظل تفشي فيروس كورونا لم يخفض من ارهابه الاقتصادي بل يستغل كل فرصة لتصعيد الضغوط على الشعب الايراني واخر ما قام به هو الضغط على صندوق النقد الدولي لمنعه من المصادقة على منح قرض لايران بصفتها عضوا رسميا في الصندوق في سياق مواجهة فيروس كورونا.

واكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا بان هذه الاجراءات الارهابية الاميركية من شانها ان تؤدي الى اضعاف قدرات ايران في مكافحة فيروس كورونا وبالتالي يمكنه ان يشكل تهديدا ضد البشرية.

انتهى ** 2342