رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني يشرح الانشطة المنجزة في مكافحة كورونا

وخلال لقائه الاربعاء السفير السويسري بطهران ماركوس لايتنر، استعرض همتي الخدمات المتنوعة والجهود المبذولة من قبل جمعية الهلال الاحمر الايراني في سياق مكافحة فيروس كورونا.

واشار الى تدشين الجمعية موقعا بعنوان corona.ir لخفض الاضطراب الاجتماعي الناجم عن تفشي فيروس كورونا وقال، ان اكثر من 10 ملايين شخص شاركوا الكترونيا في عملية التشخيص المبدئي الذي اطلقه الموقع لتحديد الاصابة بفيروس كورونا.

كما نوه الى مشاركة مليونين من المتطوعين وعناصر الاغاثة والشباب الاعضاء في جمعية الهلال الاحمر في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا من ضمنها قياس درجات الحرارة والتشخيص المبدئي للاصابة بالفيروس لـ 21 مليون شخص من المستقلين للسيارات في مداخل ومخارج المدن حيث تم احالة 14 الفا منهم يشتبه باصابتهم بالفيروس الى المستسفيات والمراكز العلاجية.

ولفت الى ان الجمعية قامت بتوفير كميات ملحوظة من السلع والمستلزمات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا الى ان اكثر من 3 ملايين شخص في البلاد يواجهون مشاكل معيشية بسبب تفشي كورونا وقال، ان الجمعية قامت باعداد 100 الف حزمة غذائية لمساعدة اسر هؤلاء الافراد الا انهم بحاجة الى المزيد من الدعم.

واضاف، اننا وبسبب النواقص التي نعاني منها بسبب الحظر الاميركي فقد ذهب الكثير من الافراد ضحايا بسبب فيروس كورونا.

واشار الى حاجة البلاد الى الفي جهاز للتنفس الاصطناعي "ونتيلاتور" وكذلك اسرّة غرف العناية المركزة "آي سي يو" وبعض الاجهزة الاخرى، لافتا الى ان سويسرا وفي ضوء امكانياتها في هذا المجال يمكنها دعم ايران لانقاذ ارواح المزيد من الافراد المصابين بالفيروس.

واعلن همتي استعداد ايران لتبادل خبرات علمائها في مجال فيروس "كوفيد-19" مع الجامعات والمراكز العلمية والبحثية السويسرية.

انتهى ** 2342