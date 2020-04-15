السيد عمار الحكيم: تحت أي عنوان أو ذريعة لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نسخة منه، إنه "تحت اي عنوان او ذريعة، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق"، متسائلا "والا كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف واستهداف احد مخيمات العوائل في قضاء مخمور في شمالنا الحبيب؟".

وأضاف، "ونحن اذ ندين هذه الخروق المتكررة التي اصبحت تحدث بشكل شبه متواصل من مختلف الاطراف والجهات نؤكد ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، ان قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية، من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط (رحلة سندي – سواره – توكا – القوش – شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة، وان مخيماً للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم.

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