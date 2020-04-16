١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٠٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83752864
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منظمة الصحة العالمية : كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار كورونا على الصعيد العالمي

لندن /16 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الخميس على الشكل التالي :

آخر تحديث : الخميس 16 نيسان 2020 في الساعة 8.30 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,083,304 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 134,616 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 510,350  شخصا       

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

آمریکا، المصابون : 644,089 ، الوفيات :  28,529، المتعافون : 48,708

اسبانیا، المصابون : 180,659، الوفيات :  18,821 ، المتعافون : 70,853   

ايطاليا، الاصابات : 165,155 ، الوفيات : 21,645 ، المتعافون : 38,092

فرنسا، المصابون : 147,863 ، الوفيات : 17,167 ،المتعافون :  30,955

المانيا ، المصابون : 134,753، الوفيات :3,804 ، المتعافون : 72,600

الصين، المصابون : 82,341 ، الوفيات : 3,342 ،المتعافون : 77,892

بريطانيا، المصابون : 98,476 ، الوفيات : 12,868، المتعافون  :  ---

ایران، المصابون : 76,389،  الوفيات : 4,777 ، المتعافون : 49,933

 انتهى**م م**

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