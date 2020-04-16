ظريف يشكر الصين لمواكبتها ايران في مختلف القضايا

وكتب ظريف في تغريدة له باللغة الصينية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس : اشعر بالكثير من السعادة للتحدث مرة اخرى مع صديقي القديم وزير خارجية الصين "وانغ يي".

واضاف: لقد تبادلنا وجهات النظر حول جملة من القضايا المشتركة منها مكافحة جائحة فيروس كورونا وتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين ومسيرة السلام في افغانستان.

واشاد ظريف بمواكبة الصين لايران في مختلف القضايا واضاف: انني اوجه الشكر للصين لتقديمها معدات لمكافحة فيروس كورونا وايفاد اطباء اخصائيين الى ايران وادانتها الحظر الاميركي غير القانوني الذي يضعف بشدة اجراءات ايران في مكافحة هذا الوباء.

وقد اجرى ظريف يوم امس الأربعاء اتصال هاتفي مع نظيره الصيني في سياق المشاورات الإقليمية والدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كبار المسؤولين في مختلف الدول بشأن التطورات السياسية في أفغانستان وعودة السلام والإستقرار الى هذا البلد.

وفي تغريدة له يوم امس الأربعاء على خلفية قطع تمويل منظمة الصحة العالمية من قبل الولايات المتحدة، أكد ظريف "ان العالم بات يعاني من بلطجة الإدارة الأميركية".

وأضاف في تغريدته، ان تنمر أميركا وبلطجتها ضد الدول ومختلف المنظمات بما فيها منظمة الصحة العالمية، جاءت باهظة الثمن على حياة البشرية جمعاء.

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