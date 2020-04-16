طاقة انتاج الكهرباء في ايران تبلغ 83 الف و 500 ميغاواط

واضاف "همايون حائري" اليوم الخميس على هامش افتتاح المحطة الحرارية الثالثة بطاقة 460 ميغاواط في برند التابعة لمحافظة طهران ان طاقة انتاج الكهرباء في ايران بلغت 83 الف و 500.

واشار حائري الى النمو الحاصل في البلاد في مجال انتاج الطاقات المتجددة وقال، ان طاقة توليد الكهرباء في البلاد تبلغ الان اكثر من 12 ضعف ما كان عليه في بداية الثورة (1979).

واوضح ان طاقة البلاد في مجال توليد الكهرباء متزايدة ونتوقع ان تبلغ اكثر من 88 الف ميغاواط بنهاية العام الحالي (ينتهي في 20مارس 2021).

واشار الى ان تغطية المدن والقرى في ايران بالكهرباء تبلغ 100 بالمائة وهو رقم اعلى من المعدل العالمي، لافتا الى ان هذا الانجاز تحقق في الظروف الصعبة والحظر الاقتصادي.

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