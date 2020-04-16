صور/تفكيك عصابة مسلحة کانت تخل بالامن في سيستان وبلوجستان

واضاف مدير دائرة الامن في المحافظة اليوم الخميس لمراسل ارنا ان قوات الامن في سيستان وبلوجستان بجهودها على مدار الساعة نجحت في القبض على عناصر عصابة مسلحة كانت تقوم بتهريب ما يقرب عن 100 طن من المخدرات الى داخل البلاد سنويا.

واوضح ان هذه العصابة قامت بعدة مواجهات مع القوى الامنية وتسببت في استشهاد احد قوات الامن في محافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف انه تم القبض على جميع اعضاء العصابة البالغ عددهم 12 شخصا وضبط ثلاثة دراجات نارية واسلحة وعتاد واجهزة لاسلكي وهواتف خلوية وكمية من المخدرات .

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