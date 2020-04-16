وزیر الصناعة الایراني: صادرات البلاد من السلع غیر النفطیة ارتفع بنسبة 14 بالمائة

وقال رحماني فی تصریحه الخمیس، إنه فی عام "ازدهار الإنتاج" وعلی الرغم من تشديد الحظر وفرض انواع القیود التجاریة والاقتصادیة المختلفة، فقد حقق الإنتاج الصناعي زیادة بنسبة 7 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأضاف، ان حجم الصادرات والواردات للبلاد (حجم التبادل التجاري) خلال العام الماضي بلغ أکثر من 169 ملیون طن وزادت صادرات البلاد بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه .

وقال وزیر الصناعة، إن هذا الامر یظهر أهمیة تطویر البنیة التحتیة للصادرات، وتسهیل الشؤون في مجال التجارة الخارجیة أکثر من ذي قبل.

وقال رحماني انه مع تحلیل انواع السلع المصدرة في العام الماضي ومع الاخذ بنظر الاعتبار أولویة تحقیق قفزة بالإنتاج، سیتم خلال العام الجاري إیلاء اهتمام خاص بتنمیة تصدیر المنتجات المعرفیة والسلع ذات القیمة المضافة الأعلی.

وقال وزیر الصناعة، انه منذ بدایة هذا العام، وعلی الرغم من قیود خطة التباعد الاجتماعی، یعمل قطاع الإنتاج خاصة في مجال السلع الأساسیة والمواد الصحیة بجهد مضاعف وروح جهادیة ما أتاح فرصة جیدة لنا لتحویل هذا التهدید العالمی الکبیر إلی فرصة کبیرة لتحقیق قفزة فی الإنتاج والعمل للوصول الی أسواق تصدیر جدیدة بعد الحد من تفشي فیروس کورونا في البلاد في أقرب وقت ممکن.

وفي الإشارة إلی الإحصاءات المعلنة من قبل البنك المرکزي الایراني حول نمو الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 7 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي، قال رحمانی، ان الصادرات غیر النفطیة سجلت رقما قیاسیا وبلغ حجم التبادل التجاري 85 ملیار دولار.

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