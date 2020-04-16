وزير الطاقة الايراني: نعتزم تنفيذ 250 مشروعا تنمويا كبيرا خلال العام الجاري

وقال رضا اردکانیان خلال مراسم افتتاح مشاريع كهرومائية في محافظة طهران عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الخميس، اننا نخطط لرفع طاقة توليد الكهرباء كي لا يكون هنالك اي انقطاع في التيار الكهربائي خلال استهلاك الذروة في فصل الصيف وكذلك العمل لزيادة توليد الطاقة من اجل التصدير.

واضاف، اننا عازمون على تدشين 250 مشروعا تنمويا كبيرا حتى نهاية العام الجاري باستثمارات تصل الى نحو 50 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) وبدعم من جميع المؤسسات الحكومية المعنية الى جانب القطاع الخاص .

واشار الى تدشين 227 مشروعا في قطاع الماء والكهرباء في البلاد خلال العام الماضي وقال، ان هذه المشاريع تضمت 10 سدود كبيرة و6635 هكتارا من شبكات الري والبزل وايصال المياه الى 17 مدينة وانشاء 13 وحدة تصفية للصرف الصحي و10 وحدات لتحلية المياه وايصال المياه الى 859 قرية اجمالي نفوسها اكثر من نصف مليون نسمة وتدشين 18 محطة طاقة حرارية و17 محطة تعمل بالطاقة المتجددة و10 شبكات للتوزيع والضغط العالي .

واوضح انه تم الخميس تدشين اربعة مشاريع كبيرة في محافظة طهران باستثمارات تصل الى نحو 2800 مليار تومان بينها 3 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة طاقة حرارية بطاقة 160 ميغاواط .

انتهى ** 2342