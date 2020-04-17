وزیر الدفاع : امریکا مصدر الفوضی فی الخلیج الفارسي

وفي تصريح للصحفيين على هامش مراسم "استعراض الخدمة" بمناسبة اليوم الوطني للجيش الايراني، علق العميد حاتمي على مزاعم الامريكيين بشأن المواجهة الاخيرة بين القوات المسلحة الايرانية وامريكا في منطقة الخليج الفارسي، قائلا : في الواقع، ان مصدر انعدام الامن في منطقة الخليج الفارسي يعود الى تواجد الامريكيين غير القانوني والعدواني الذين قدموا من الجانب الاخر للعالم بالقرب من حدود ايران ورغم ذلك يطلقون هكذا مزاعم واهية.

وصرح وزير الدفاع، ان شعبنا على بصيرة و وعي، وهو قادر عن تشخيص الجانب المحق؛ نحن في بلادنا وهم (الاميركان) جاؤوا من مكان بعيد في العالم لافتعال المشاكل لدول المنطقة عبر التهديدات والحظر.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة مراسم "استعراض الخدمة" للجيش الايراني تحت شعار "حماة الوطن، سواعد السلامة" بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "العميد امير حاتمي"، وجمع من كبار القادة العسكريين في طهران وانحاء البلاد.

وحضر هذه المراسم التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بطهران و24 محافظة في انحاء البلاد، الى جانب وزير الدفاع، القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" والمساعد التنسيقي للجيش "الادميرال حبيب الله سياري"، وقائد القوة البرية للجيش "العميد كيومرث حيدري"، وقائد بحرية الجيش "الادميرال حسين خانزادي"، قائد القوة الجوية للجيش "العميد عليرضا صباحي فرد" .

ويضم استعراض الخدمة للجيش الايراني، العديد من البرامج والخدمات الاغاثية التي يقوم بها الجيش الايراني في ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد، بما في ذلك اجهزة التطهير والتعفير والمستشفيات والمتخبرات العسكرية المتنقلة، والمركبات الخفيفة والثقيلة المعدلة والمزودة باجهزة ازالة التلوث.

انتهى ** ح ع