١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83754212
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وزارة الصحة الایرانیة : 319 الفا و879 شخصا خضعوا لفحوصات کورونا فی انحاء البلاد

وزارة الصحة الایرانیة : 319 الفا و879 شخصا خضعوا لفحوصات کورونا فی انحاء البلاد

طهران / 17 نیسان / ابریل / ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی "کیانوش جهانبور" : ان 319 الفا و879 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد.

واوضح جهانبور الیوم الجمعة خلال مؤتمره الصحفی الیومی، ان النتائج القطعیة لهذه الفحوصات اظهرت اصابة 79 الفا و494 شخصا بفیروس کورونا لحد الیوم فی ایران.

وفیما اشار الی وفاة 89 شخصا من المصابین علی مدی الساعات الـ 24 الماضیة، قال متحدث الصحة الایرانیة : ان اجمالی عدد الوفیات فی البلاد بلغ لغایة عصر الیوم الجمعة 4958 حالة.

واضاف : ان عدد المصابين الجدد على مدى 24 ساعة مضت بلغ 1499 مصابا ليترفع اجمالي الاصابات في البلاد الى 79 الفا و494 شخصا، منهم 3563 في وضع حرج.

واعرب المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية عن سعادته لارتقاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران الى 54 الفا و64 شخصا لغاية اليوم الجمعة.

انتهى** ح ع

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