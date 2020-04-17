١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٥:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83754316
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القائد العام للحرس الثوري : مکافحة کورونا حققت نتائج مقنعة في ایران

القائد العام للحرس الثوري : مکافحة کورونا حققت نتائج مقنعة في ایران

طهران / 17 نيسان / ابريل / ارنا – اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي"، ان مكافحة فيروس كورونا تتطلب انتهاج ستراتيجيات قوية وصارمة متزامنة مع التطبيق؛ مضيفا ان الجهود التي بذلت (في البلاد) لحد الان حققت نتائج مقنعة ومطلوبة لاحتواء هذا المرض الذي تحول الى وباء متفشي في جميع العالم.

وفي تصريح له اليوم الجمعة خلال زيارته التفقدية لمقر قيادة عمليات احتواء فيروس كورونا بطهران اعرب اللواء سلامي عن تقديره للمسؤولين والقادة العسكريين والكادر الطبي لهذا المركز؛ قائلا : ان طهران مدينة ذات مميزة، وان الحفاظ على معدل النمو وخفض منحى تفشي وباء كورونا يشكل خطوة كبيرة.

واوضح اللواء سلامي في هذا اللقاء الذي حضره قائد قوى الامن الداخلي في طهران "العميد حسين رحيمي" ومحافظ طهران "انوشيروان بندبي"، ان "ما نجهله حول هذا الوباء اكثر بكثير من علما به وهي مشكلة عالمية"؛ مردفا ان الجانب الاهم في ذلك هو ان لا نصاب بالياس او التعب وان لا نقلل من اهمية هذه القضية.

واعلن القائد العام للحرس الثوري أعلن عن اعداد رزم اغاثية لثلاثة ملايين و500 الف أسرة ايرانية؛ منوها في السياق بضرورة اعداد الرزم الخاصة للكوادر الطبية والعلاجية في انحاء البلاد.

انتهى ** ح ع

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