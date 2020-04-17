القائد العام للحرس الثوري : مکافحة کورونا حققت نتائج مقنعة في ایران

وفي تصريح له اليوم الجمعة خلال زيارته التفقدية لمقر قيادة عمليات احتواء فيروس كورونا بطهران اعرب اللواء سلامي عن تقديره للمسؤولين والقادة العسكريين والكادر الطبي لهذا المركز؛ قائلا : ان طهران مدينة ذات مميزة، وان الحفاظ على معدل النمو وخفض منحى تفشي وباء كورونا يشكل خطوة كبيرة.

واوضح اللواء سلامي في هذا اللقاء الذي حضره قائد قوى الامن الداخلي في طهران "العميد حسين رحيمي" ومحافظ طهران "انوشيروان بندبي"، ان "ما نجهله حول هذا الوباء اكثر بكثير من علما به وهي مشكلة عالمية"؛ مردفا ان الجانب الاهم في ذلك هو ان لا نصاب بالياس او التعب وان لا نقلل من اهمية هذه القضية.

واعلن القائد العام للحرس الثوري أعلن عن اعداد رزم اغاثية لثلاثة ملايين و500 الف أسرة ايرانية؛ منوها في السياق بضرورة اعداد الرزم الخاصة للكوادر الطبية والعلاجية في انحاء البلاد.

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