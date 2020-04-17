رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز المنتجات البترولية والابتعداد عن بيع الخام

وفيما اعرب عن تقديره لجهود كافة العالمين بوزارة النفط الايرانية، قال رئيس الجمهورية في هذا الاتصال : انه نظرا لبرامج الحكومة على مدى العام الاخير والمضي قدما بهذه البرامج من دون تعويل الميزانية على العائدات النفطية، مما يشكل حدثا منقطع النظير في تاريخ البلاد، لقد اتيحت فرصة مواتية اليوم لنبتعد اكثر فأكثر من بيع الخام ايضا.

كما تطرق روحاني الى التقلبات الكثيرة وتراجع اسعار النفط لدى الاسواق العالمية، قائلا : ان التسريع في وتيرة البرامج المحددة لدى وزارة النفط بهدف زيادة المنتجات البترولية والامتناع عن بيع الخام، من شانه ان يخفض الاضرار الناجمة عن هذه التقلبات الى ادنى حد ممكن.

و وصف رئيس الجمهورية السنة الجديدة (حسب التقويم الفارسي – بدات في 21 اذار / مارس 2020)، بـ "عام اعداد وتدشين المشاريع البنيوية والاعمارية الكبرى في البلاد"؛ داعيا وزير النفط الى بذل الجهود لتنفيذ المشاريع النفطية الضخمة في اطار البرامج المحددة وموعدها المقرر.

الى ذلك، قدم وزير النفط الايراني شرحا لمسار التقدم في تنفيذ المشاريع النفطية للبلاد، مضافا الى الظروف الراهنة السائدة في الاسواق العالمية والتبادل النفطي مع دول العالم.

انتهى ** ح ع