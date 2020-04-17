رئیس السلطة القضائیة : الجیش الایرانی وقف دوما الی جانب الشعب

واضاف حجة الاسلام رئیسی : ان تاریخ ایران الاسلامیة العظیم، حافل بملاحم الرجال والنساء الذین ضحوا بانفسهم فی سبیل الدفاع عن ثغور البلاد ومبادئهم الدينية، وضمان مسیرة الشعب والوطن باتجاه الاقتدار ومزید من الاستقلال وتسلق قمم التالق؛ مؤکدا ان الجیش یشکل احد النماذج التی تبعث علی الفخر والاعتزاز لهذه التضحیات.

وفی معرض الاشارة الی تضحیات الجیش طیلة ثمانی سنوات من الدفاع المقدس، قال : إن جیش الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة کان من المتطوعین الاوائل فی تقدیم الخدمات وازالة المعضلات خلال الفترات العصیبة وجند طاقاته فی مساندة ابناء الشعب كافة.

وتابع، انه خلافا للدول المتغطرسة التی تستخدم الجیش اداة لسفک الدماء والسطو علی الناس العزل فی البلدان الضعیفة، فان الجیش الایرانی یشکل الیوم مصدر الخدمات الی الناس، وتبلورت الیوم نماذج تبعث علی الفخر من جهوده في سياق مکافحة فیروس کورونا داخل البلاد.

يذكر، ان اليوم الجمعة 17 نيسان / ابريل 2020، يصادف اليوم الوطني للجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث يقام سنويا في مثل هذا اليوم استعراض عسكري بمشاركة القوات التابعة للجيش الايراني، لكن في ظل الظروف الطارئة هذا العام اثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انطلقت بدل ذلك مراسم "استعراض الخدمة" صباحا بمشاركة وحدات من الجيش في طهران ومراكز المحافظات في اطار الجهود والانشطة الهادفة الى مكافحة الفيروس على صعيد البلاد.

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