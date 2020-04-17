الرئيس روحاني يوعز لوزير الصحة بدراسة امكانية اقامة المراسم الرمضانية في المحافظات

وفي اتصال هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي اليوم الجمعة اشاد الرئيس روحاني بجهود الكوادر الطبية في البلاد في مكافحة كورونا، مشيراً إلى بدء الأعمال منخفضة المخاطر في طهران يوم غد السبت.

واوعز بإجراء تقييم شامل لنقاط القوة والضعف في الاعمال الاقتصادية منخفضة المخاطر في محافظات البلاد لتقديمها في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا .

وقال انه يجب عرض هذا التقييم في اجتماعين لرؤساء اللجان الفرعية باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم السبت قبل عرضه على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم الاحد للنظر فيه بهدف اتخاذ القرارات اللازمة.

وقال ان طهران ستنضم يوم غد السبت إلى محافظات البلاد التي بدأت فيها الاعمال الاقتصادية منخفضة المخاطر أنشطتها، حيث سيكون نطاق خطة التباعد الاجتماعي الذكية على مستوى البلاد ما يستلزم على جميع الاجهزة المعنية ، بما في ذلك وزارات الصحة والداخلية والاذاعة والتلفزيون والاعلام والفضاء الافتراضي ان تواصل برامج التوعية لاقناع المواطنين على البقاء في منازلهم وتجنب الخروج غير الضروري لتقترب البلاد من مرحلة الحد من تفشي وباء كورونا على وجه السرعة.

واشار روحاني إلى تقرير وزير الصحة عن تراجع تفشي مرض كورونا في عدد من المحافظات مؤكدا الدور المهم للكوادر الطبية ودعم المواطنين ومواكبتهم في الالتزام بالبروتوكولات الصحية واتباع شعار "نبقى في المنزل" والتنفيذ الصارم للبروتوكولات والتوصيات الصحية من جانب التجار وأصحاب الاعمال منخفضة المخاطر في الحد من تفشي مرض كورونا.

وكلف روحاني وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية ، لتشكيل فريق يدرس امكانية إقامة البرامج والمراسم العبادية في شهر رمضان المبارك في المحافظات والمدن التي بلغت وضعاً مستقراً في مكافحة كورونا.

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