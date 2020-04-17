اتفاق بين طهران والدوحة للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمارات

جاء ذلك خلال اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) عصر الخميس بين اردكانيان والكواري، والذي نظم اثر ارجاء اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر الذي كان من المقرر عقده في طهران، بسبب تفشي فيروس كورونا، وبغية الاستفادة من الفرصة للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الطاقة الايراني، ان جميع الوثائق والمسودات اللازمة لطرحها والمصادقة عليها في اللجنة المشتركة جاهزة من جانب ايران وسيتم البحث بشانها مع الجانب القطري للوصول الى الاتفاق النهائي من قبل الطرفين قبل انعقاد اللجنة المشتركة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في اول فرصة ممكنة بعد الخروج من ظروف تفشي فيروس كورونا ومتابعة الاهداف المنظورة في اللجنة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على بحث ومناقشة الوثائق بين البلدين عبر الفيديو كونفرانس للوصول الى اتفاق بشانها قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة، وكذلك تعيين مندوبين مفوضين لمتابعة الامور ذات الصلة.

واشاد وزير الطاقة الايراني بالمساعدات الطبية القطرية لايران في ظروف تفشي فيروس كورونا وثمّن قيام الخطوط الجوية القطرية "قطر ايرويز" بنقل المساعدات الطبية من الدول الاخرى والمنظمات الدولية الى ايران مجانا، وقدم شرحا لظروف البلاد في مجال مكافحة كورونا، معلنا الاستعداد للتعاون الثنائي لتبادل الخبرات الطبية في مكافحة الفيروس.

وقال اردكانيان، رغم ان كورونا جاء بالكثير من المصائب والمشاكل للمجتمع البشري لكنه اسفر ايضا عن امور ايجابية منها التضامن والتقارب بين الدول الصديقة والجارة.

من جانبه قدم وزير الصناعة والتجارة القطري شرحا حول ظروف بلاده بشان فيروس كورونا ومكافحته، واعلن استعداد بلاده للتعاون اللازم في هذا المجال مع ايران.

انتهى ** 2342