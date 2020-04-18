آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : السبت 18 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,251,446 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 154,278 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :571,359 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 710,021- الوفيات : 37,158 - المتعافون : 60,510

اسبانیا، المصابون : 190,839 - الوفيات : 20,002 - المتعافون :74,797

ايطاليا، الاصابات : 172,434 – الوفيات : 22,745 - المتعافون : 42,727

فرنسا، المصابون : 147,969 - الوفيات : 18,681 - المتعافون : 34,727

المانيا ، المصابون : 141,397 - الوفيات :4,352 – المتعافون : 83,114

بريطانيا، المصابون : 108,669 الوفيات : 14,576 - المتعافون : -

الصين، المصابون : 82,719 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,944

ایران، المصابون : 79,494 - الوفيات : 4958 - المتعافون : 54,064

تركيا، المصابون : 78,546 – الوفيات: 1,769 – المتعافون : 8,631

بلجيكا، المصابون : 36,138 – الوفيات: 5,163 – المتعافون : 7,961

انتهى** 2344