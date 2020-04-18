١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٥١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83754796
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /18 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم السبت على الشكل التالي :

آخر تحديث : السبت 18 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,251,446  شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 154,278 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :571,359   شخصا       

 اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :   

آمریکا، المصابون : 710,021- الوفيات :  37,158 - المتعافون : 60,510

اسبانیا، المصابون : 190,839 - الوفيات :  20,002 - المتعافون :74,797    

ايطاليا، الاصابات : 172,434 – الوفيات : 22,745 - المتعافون : 42,727

فرنسا، المصابون : 147,969 - الوفيات : 18,681 - المتعافون :  34,727

المانيا ، المصابون : 141,397 - الوفيات :4,352  – المتعافون : 83,114

بريطانيا، المصابون : 108,669 الوفيات : 14,576 - المتعافون  :  -

الصين، المصابون : 82,719 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,944

ایران، المصابون : 79,494 -  الوفيات : 4958  - المتعافون : 54,064

تركيا، المصابون : 78,546 – الوفيات: 1,769 – المتعافون : 8,631

بلجيكا، المصابون : 36,138 – الوفيات: 5,163 – المتعافون : 7,961

انتهى** 2344

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