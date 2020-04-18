الجيش الايراني يتسلم طائرات مقاتلة بدون طيار

وصرح وزير الدفاع العميد أمير حاتمي اليوم السبت في مراسم تسليم الطائرات المقاتلة بدون طيار للجيش قائلا: لقد تم اعداد هذه الطائرات باستخدام قدرات الصناعات الدفاعية وجامعات البلاد والشركات القائمة على المعرفة ولها ميزات مهمة.

واضاف وزير الدفاع، إن الطائرات المسيرة التي تسلمها الجيش اليوم هي من طراز كرار وابابيل 3 و طائرة جت المتعددة المهام، موضحا ان هذه الطائرات ستغطي جزء مهما من مهام القوتين الجوية والدفاع الجوي

ويمكن استخدامها للتمويه على منظومات الدفاع الجوي المعادية، كما يمكن استخدامها للاستطلاع ورصد تحركات العدو في المناطق الحدودية.

واشار الى ان هذه الطائرات المسيرة يمكن ان تحمل انواع القنابل والصواريخ وتقوم بمهمات قتالية، مضيفا ان من خصائصها التحليق العالي الى مابين 40 الى 45 الف قدم ، كما انها تحلق لمسافات بعيدة تصل الى 1500 كيلومترا ، وهذا ما يساعد على تعزيز أمن البلاد وتنفيذ المهام الدفاعية بصورة اقوى واسرع.

انتهى** 2344