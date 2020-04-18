متوفرة مجاناً..منظومة ايرانية رقمية ذكية لتشخيص كوفيد-19

وقال الدكتور "حميدرضا ربيعي" وعضو الفريق العلمي والذكاء الصناعي في منظمة الصحة العالمية (WHO) ورئيس فريق العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات في جائزة المصطفى (ص) العالمية فيما يتعلق بالمنظومة الايرانية الذكية لتشخيص كوفيد 19 " آي مد" : هناك طرق عديدة لتشخيص كوفيد- 19 ولكن افضلها والتي تمتاز بدقة تشخيص فائقة هي استخدام الطبيب لصور الأشعة المقطعية من صدر المريض ومن ثم تحليلها رقميا .

واضاف الدكتور ربيعي الاستاذ في جامعة شريف الصناعية ان المنظومات المشابهة التي استخدمت في الصين او امريكا كانت دقة التشخيص فيها 90 بالمائة ولكن المنظومة الايرانية تفوق نسبة التشخيص فيها مثيلاتها في الدول الاخرى بجهد ومثابرة العلماء في البلاد.

واعلن ربيعي عن وضع المنظومة تحت تصرف الكوادر الطبية والعلاجية في جميع انحاء العالم وبالمجان لاستخدامها في تشخيص فيروس كوفيد- 19 من خلال الموقع http://aimed-sharif.ir.

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