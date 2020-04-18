ثلاثة أفلام ايرانية تتنافس في المهرجانات الامريكية

ويتنافس فيلمان قصيران "حادث صغير " من اخراج" السيد مرتضى سبزقبا" و" المضاد للماء " من اخراج" داوود رضايي" الى جانب الرسوم المتحركة " ملكوت " من اخراج فرنوش عابدي في المهرجانات الامريكية.

وتاهل فلم "حادث صغير" الى قسم المسابقة في المهرجان الدولي الرابع للفلم "۱۹۰۴ DEAF" بامريكا.

ويهدف المهرجان الفني السينمائي بتنوعه الثقافي والخلافات والتشابه في الثقافات الى تثقيف سكان العالم بشان ثقافة مجتمع الصم من خلال عرض الافلام بمحورية الصم وضعاف السمع.

وتم عرض فلم حادث صغير في العديد من المهرجانات للفلم بما فيها مهرجان طهران الدولي الثاني للفلم ومهرجان طهران الرابع عشر للصور و المهرجان الدولي الرابع للأفلام Kanyakumari » في الهند ومهرجان فنزويلا السينمائي الدولي "القارات الخمس" والمهرجان الدولي العاشر للفيلم «Lift، Off» في بريطانيا والمهرجان الدولي الأول للفيلم "Alter do Chão" في البرازيل والمهرجان الدولي الرابع للفيلم "Fiorenzo Serra" في إيطاليا ويتم عرضه هذه المرة في قسم المسابقات في مهرجان DEAF 1904 الدولي السينمائي الرابع في امريكا.

وتم الغاء الدورة الرابعة لمهرجان«۱۹۰۴ DEAF» السينمائي الدولي التي كانت من المزمع عقدها 9 حتي 12 ايلول- سبتمبر القادم في سنت لوئيس بولاية ميزوري الامريكية نظرا الى انتشار فيروس كورونا وسيتم عرض الافلام المختاة على الانترنت في فترة 6 حتي 10 مايو القادم.

وسيتم عرض فلم المضاد للماء في الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان Humboldt Int'l الدولي في امريكا .

وكان من المقرر ان يعقد المهرجان في فترة 24 حتي 28 ابريل بمدينة أركاتا في كاليفورنيا إلا تم تغيير موعده ومكانه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتاهل فلم الرسوم المتحركة " ملكوت" من اخراج فرنوش عابدي الى مهرجان USA Film Festival الدولي الامريكي في مدينة دالاس .

انتهى** 1453**