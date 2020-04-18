اذربايجان الشرقية الاولى محليا في "نظام النقل البري الدولي"

واضاف "حميد باراندوزي" اليوم السبت ان اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) احرزت المرتبة الاولى في مجال الشحن الدولي وخاصة ضمن الدول المنظوية تحت معاهدة (TIR carnet) في العام الايراني الماضي ( انتهى في مارس 2020).

ومعاهدة كارنه تير (TIR carnet) الدولية هي وثيقة جمركية في اطار معاهدة التير (TIR) التي تسمح لدول المبدأ بنقل البضائع بريا بعد ختمها جمركيا والسماح لها بالعبور من جميع الدول للوصول الى مقصدها دون فتح الختم وتفتيش البضائع. وايران احدى الموقعين على المعاهدة .

وقال باراندوزي ان شركات الشحن الدولية المتواجدة في تبريز هي الاولى من حيث نشاطها على مستوى البلاد وحصلت على اوسمة دولية ومحلية، مبينا ان كثير من شركات الشحن قامت بتأسيس مكاتب لها في تبريز لهذا الغرض .

واعد مشروع الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) في 1975م، وحلّت محل الاتفاقية الأصلية للنقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) منذ عام 1959م، ودخلت حيّز النفاذ في 20 مارس 1978م.

وتضم الاتفاقية الآن 68 طرفاً متعاقداً. ويمكن الحصول على الأوضاع والمعلومات الخاصة بالأطراف المتعاقدة فيالموقع الالكتروني لأدوات لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

وتهدف الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي إلى تيسير العبور الدولي من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية، ونظام الضمان الدولي. وتُعدّ بطاقات النقل الدولي الأساس المتين المعروف لنظام النقل البري الدولية، ونظام الضمان الدولي، والاعتراف المشترك بالضوابط الجمركية، والحاويات المؤمّنة. ويقتصر استخدام نظام النقل البري الدولي على المشغلين المعتمدين.

وحسب اتفاقية النقل البري، لا تحتاج عملية النقل الدولي العابر إلى مستندات جمركية وكفالة وطنية. وكذلك لا تخضع السلع للتفتيش المادي بسبب تأمين قفل الحاويات. مما يعود بفوائد جمة على عملية المرور العابر بأسرها، كالحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية.

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