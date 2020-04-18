١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83755180
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تدشين مشاريع لمواجهة كورونا في منظمة البحوث الصناعية

تدشين مشاريع لمواجهة كورونا في منظمة البحوث الصناعية

طهران / 18 نيسان/ ابريل/ ارنا - دشنت الشركات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الموجودة في مركز تطوير الوحدات التكنولوجية التابعة لمنظمة البحث العلمي والصناعي، عددا من المشاريع لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لمنظمة البحث العلمي والصناعي اليوم السبت، فان 14 شركة تعمل حاليا في مجال إنتاج وتصنيع المنتجات التكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا في مركز تطوير الوحدات التكنولوجية لمنظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية.

وقال رئيس المركز، إن من الإنجازات الهامة لهذا المركز في مجال الوقاية من تفشي فيروس كورونا، إنتاج المطهرات والمحاليل المضادة للبكتيريا النانوية، والكمامات ثلاثية الطبقات القابلة للغسل، والأقنعة الصناعية المعززة بألياف النانو، والكمامات النانوية N95 و FFP2 .

واضاف علي رضا اردكاني: أن عددا من الشركات المعرفية العاملة في المركز ، قامت بصناعة معدات تكنولوجية للوقاية من مرض كورونا، مثل جهاز تطهير من البلازما، وأنظمة تكييف الهواء، وتنقية الهواء على أساس تقنية البلازما الباردة، وجهاز مولد الأكسجين .

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