شرکة ايرانية تصنع جهاز التنفس الصناعي

وقال رئيس شركة "بديده عصر" محسن عبد الرشيدي التي تتخذ من واحة العلم والتقنية في كرمان مقرا لها، ان تفشي كورونا في البلاد جعل الكثير من الشركات المعرفية والتقنية الدخول في مجال الصناعات الطبية والعلاجية لسد حاجة البلاد منها .

واضاف ان شركة بديده عصر ومن هذا المنطلق قامت بتصنيع جهاز التنفس الصناعي الذي يعتبر مهما وضروريا لقطاع العلاج وخاصة لمرضى فيروس كورونا .

واوضح عبدالرشيدي ان هذا الجهاز يتنافس مع مثيله الاوروبي من ناحية الجودة والتقنية واقل سعرا منه وان انتاجه في البلاد يوفر مقادير كبيرة من العملة الصعبة كانت تصرف لاستيراده.

وأصبحت المستشفيات حول العالم في حاجة ماسة إلى أجهزة التنفس الصناعي لمساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي بات يتفشى بوتيرة متسارعة العالم فجهاز التنفس الصناعي Ventilator هو آلة توفر تهوية ميكانيكية عن طريق نقل الهواء المؤكسج إلى الرئتين، لمساعدة المريض الذي لا يستطيع التنفس وحده أو أن تنفسه غير كاف.

ويمكن أن تنقذ أجهزة التنفس حياة المريض عندما لا يستطيع الشخص التنفس بشكل صحيح أو عندما لا يستطيع التنفس بمفرده على الإطلاق.

وليس جهاز التنفس الصناعي علاجا لمرض، ولكنه يستخدم أثناء العلاج لتثبيت حالة المريض، فمثلا في حالة مرضى فيروس كورونا فإن جهاز التنفس الصناعي لا يعالج الفيروس، ولكنه يسمح للمريض الذي تراجعت قدرته التنفسية على البقاء على قيد الحياة، ريثما يتعافى جسمه من الفيروس ويهزمه، أو ريثما تعمل العلاجات الدوائية.

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