مسؤول : التعاون قائم بین ایران والیابان لإحیاء بحیرة ارومیة

واضاف ارواحي في حوار مع مراسل "ارنا" الیوم السبت : ان وثیقة التعاون المتعلقة بالمرحلة السابعة لهذا المشروع تحت عنوان "نمذجة المساهمة الشعبية في مجال احیاء بحیرة ارومیة"، وقعت بین "برنامج الاعمار" التابع لمنظمة الامم المتحدة ومنظمة البیئة الایرانیة؛ وذلک بعد انجاز جمیع المراحل الست الماضیة لهذا المشروع بنجاح.

واردف المسؤول الايراني، ان مشروع حمایة الاهوار فی البلاد الذي یعد برنامجا مشترکا بین منظمة البیئة الایرانیة و"برنامج التنمیة" التابع للامم المتحدة بتمویل ياباني، دخل حیز التنفیذ قبل نحو 7 اعوام تحت عنوان مشروع "نمذجة المساهمة الشعبیة في احیاء بحیرة ارومیة" وهو متواصل حالیا في 41 قریة تابعة لمحافظتي اذربایجان الغربیة والشرقیة.

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