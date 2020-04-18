القوات المسلحة الإيرانية تعزز قدراتها في إنجاز المهمات الجوية

وجاء ذلك على هامش مراسم تسليم مجموعة ضخمة من الطائرات المسيرة القتالية، والقاذفة، والخاصة بمهمات الإستطلاع التي قامت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة تصنيعها وتحديثها، الى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وانعقدت المراسم بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة "العميد أمير حاتمي"، بمقر منظمة التصنيع الجوي بوزارة الدفاع.

وهنأ العميد عزيز نصيرزاده بمناسبة عيد الجيش الوطني في 17 أبريل؛ متمنيا دوام الصحة والمزيد من التوفيق للمدافعين عن السلامة الصحية في البلاد.

وأثنى قائد القوة البرية للجيش على جهود خبراء التصنيع الجوي بوزارة الدفاع في مستهل عام "قفزة الإنتاج"، حيث قاموا بخطوة هامة جدا في مسار الإرتقاء بقوة الردع الجوي للبلاد، مضيفا ان توطين إنتاج الطائرات المسيرة يعد إنجازا هاما وفاعلا في مجال الصناعات الجوية، وأوضح ان هذه الطائرات المزودة بنظام الهبوط والتحليق التلقائي بالغ التطور، تستخدم في إنجاز مهام عدة كالنقل، والإستكشاف، والقتال.

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