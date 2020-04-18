دبلوماسيون إيرانيون في لاهور يتبرعون بالدم

وتؤكد هذه المبادرة الإنسانية التي قام بها الدبلوماسيون الإيرانيون في ولاية بنجاب الباكستانية، استمرار الصداقة والمشاعر الإنسانية بين البلدين الجارين والتعاون الوثيق في مجال الصحة في اطار العلاقات الثنائية والإقليمية للحد من التداعيات المدمرة لفيروس كورونا.

ووفقا لمصادر باكستانية رسمية، يعاني مئة ألف شخص في هذا البلد من مرض الثلاسيميا، 23 ألف منهم من الأطفال.

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