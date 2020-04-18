حماس تعرب عن قلقها على حياة المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية بعد تقرير "هيومن رايتس ووتش"

وكرر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح وصل مراسلنا دعوة السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وخاصة مع تزايد خطر جائحة كورونا عليهم ولاسيما أن بينهم مسنين ومرضى.

وفي وقت سابق من العام الماضي كشفت حركة حماس عن اعتقال الرياض عشرات الفلسطينيين المقيمين فيها، بينهم القيادي الكبير في الحركة محمد الخضري ٨١ عام ونجله.

واعتبرت الحركة الاعتقال "خطوة غريبة ومستهجنة"، مشيرة إلى أن الخضري كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة.

وطالبت حماس في بيانات منفصلة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها، في ظل انتشار فيروس كورونا.

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