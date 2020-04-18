مجلس صيانة الدستور يؤكد صحة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الانتخابية للبلاد

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح "كدخدائي" انه بعد اكتمال عملية التدقيق في صحة التصويت لدى الدوائر الانتخابية الاربع، يعلن مجلس صيانة الدستور عن تاييده صحة انتخابات البرلمانية الحادية عشرة في جولتها الاولى تماما، باستثناء الدوائر الانتخابية التي تاجلت الى المرحلة التكيملية والتي سيتم الاعلان عن التقارير ذات الصلة بها لاحقا.

واضاف، انه نظرا للاتفاق مع وزارة الداخلية فقد تقرر اجراء المرحلة التكميلية من الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة بعد نحو 5 اشهر (في ايلول / سبتمبر القادم)، وذلك في حال عدم اقتضاء الظروف الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا، الى اتخاذ قرار جديد بهذا الشأن.

انتهى ** ح ع