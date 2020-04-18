مسؤول صحي ايراني: بنك كوري جنوبي الغى سويفت الشراء للعدة التشخيصية لفيروس كورونا بذريعة الحظر

وقال جهانبور في تصريح ادلى به اليوم السبت، ان السویفت المتعلق بشراء العدة التشخيصية لفيروس كورونا الغي من جانب البنك الكوري الجنوبي بذريعة الحظر، مما يشير الى ان المزاعم الواردة حول عدم فرض الحظر على الادوية والمعدات الطبية كاذبة.

واضاف، ان البنك كتب بصورة رسمية بان هذا الشراء غير ممكن بسبب قوانين الحظر (الاميركي).

وقال جهانبور، ان الشركة الايرانية المعنية متعلقة باللجنة التنفيذية لاوامر "الامام الخميني (رض)" التي كانت تريد شراء هذه العدة التشخيصية للبلاد، وكانت قد ساعدت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من قبل في سياق توفير السلع والمعدات الصحية والطبية اللازمة للبلاد وليست هناك قضية شخصية مطروحة في هذا المجال.

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