"سعدي الشيرازي".. المعلم الخالد للغة الفارسية

وأضاف حداد عادل في بيانه: "لا شك ان سعدي الشيرازي أشهر شاعر إيراني في العالم. وان عدد الترجمات التي تمت بلغات مختلفة في أنحاء العالم عن المؤلفات الأدبية لسعدي الشيرازي وقصائده، خاصة "كلستان وبوستان"، هي خير ذليل على ذلك.

وعن كتاب كستان، قال رئيس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي: سعدي الشيرازي هو المعلم الخالد للغة الفارسية، ومنذ عام 656 هـ.ق، وهو عام تأليف كلستان، تتلمذ معظم من أرادوا تعلم اللغة الفارسية داخل وخارج إيران على كتاب كلستان ونهلوا من معين بلاغته وسحر أدبه.

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