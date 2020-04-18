مسؤول برلماني باكستاني يؤكد عزم بلاده على تطوير التبادل التجاري مع ايران رغم الحظر

وخلال اجتماع عقد السبت في مقر الغرفة التجارية لمدينة كويتا مركز محافظة بلوجستان الباكستانية لتكريم القنصل الايراني محمد رفيعي في ختام مهام عمله، اكد المشاركون اهمية تطوير العلاقات بين ايران وباكستان خاصة بين المحافظات المجاورة وتعزيز التبادل التجاري الحدودي بين البلدين.

وقال نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني خلال الاجتماع ان الحكومة الباكستانية عازمة على تعزيز العلاقات مع دول العالم خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي بصدد فتح فصل جديد في العلاقات التجارية بين البلدين.

واعتبر الحظر ضد ايران احدى العقبات القائمة في مسار المزيد من تطوير العلاقات التجارية بين ايران وباكستان بالاضاة الى عدم وجود قناة بنكية واضاف، ان باكستان رغم كل هذه القضايا سوف لن تتوانى عن بذل اي جهد لتطوير التعاون مع ايران خاصة في مجال التجارة الحدودية.

واكد نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني انه وفي ظل التعاون الوثيق بين البلدين ستتحقق الاهداف المشتركة وقال، ان حكومة اسلام اباد ستستخدم كل طاقاتها لتحقيق هذا الامر.

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