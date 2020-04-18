١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83755893
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معالجة مريضين مصابين بكورونا باسلوب التروية الدموية في ايران

معالجة مريضين مصابين بكورونا باسلوب التروية الدموية في ايران

شهركرد / 19 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن رئيس جامعة العلوم الطبية والخدمات العلاجية والصحية بمحافظة جهارمحال وبختياري (غرب ايران) بان مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحسنت حالتهما الصحية بعد علاجهما باسلوب التروية الدموية.

وقال مجيد شيراني في تصريح صحفي السبت، ان مريضين كانت حالتهما حرجة اثر اصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قد عولجا باستخدام اسلوب التروية الدموية Hemoperfusion ، وان حالتهما الصحية العامة الان مرضية وآيلة الى التحسن.

واشار شيراني الى معالجة مريض اخر مصاب بفيروس كورونا باسلوب بلازما الدم وقال، ان استخدام اسلوب بلازما الدم (للمتعافين من المرض) لمعالجة المصابين به يعد من الاساليب المستخدمة في البلاد والعالم واستخدم في بعض المحافظات لغاية الان وتم تنفيذه على احد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المحافظة اخيرا وهو يتماثل الى الشفاء في الوقت الحاضر.

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