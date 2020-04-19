الطائرات المسيرة ضرورة لابد منها في القوة الجوية

وبحسب الموقع الاعلامي لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة اليوم الأحد، فان العقيد "امير خواجه فرد" قدم التهاني بمناسبة يوم الجيش في مراسم تسليم الطائرات المسيرة القتالية والاستكشافية بحضور وزير الدفاع في منظمة صناعات الطيران بوزارة الدفاع، وقال في السنة الايرانية الجديدة التي بدات 20 مارس، والتي أطلق عليها قائد الثورة اسم "قفزة الإنتاج"، سنضع زيادة إنتاج وتطوير البنية التحتية على جدول اعمالنا.

وأشار الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، الى أداء الطائرات المسيرة المصنعة في منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، وقال : ان القوات المسلحة ونظرا للوضع الحالي لم توقف عجلة الانتاج من خلال رعاية البروتكولات والمعايير الصحية، وزيادة القدرة القتالية الجوية للقوات المسلحة من خلال بناء وتصنيع وترقية وتحديث نظام الطائرات بدون طيار .

في مراسم اقيمت أمس السبت بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، تسلم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طائرات قتالية ومتعددة المهام بدون طيار.

وقال وزير الدفاع العميد أمير حاتمي في مراسم تسليم الطائرات المقاتلة بدون طيار للجيش : لقد تم اعداد هذه الطائرات باستخدام قدرات الصناعات الدفاعية وجامعات البلاد والشركات القائمة على المعرفة ولها ميزات مهمة.

واضاف، إن الطائرات المسيرة التي تسلمها الجيش هي من طراز كرار وابابيل 3 و طائرة جت المتعددة المهام، موضحا ان هذه الطائرات ستغطي جزء مهما من مهام القوتين الجوية والدفاع الجوي ويمكن استخدامها للتمويه على منظومات الدفاع الجوي المعادية، كما يمكن استخدامها للاستطلاع ورصد تحركات العدو في المناطق الحدودية.

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