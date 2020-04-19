اللواء موسوي : الجيش في خدمة الشعب

وجاء في رسالة الشكر التي وجهها اللواء موسوي : اتقدم بالشكر الجزيل لرسائل المحبة والود والعرفان التي بعثها رؤساء السلطات الثلاث والمسؤولين المدنيين والعسكريين والشعب الايراني وعوائل الشهداء والمعاقين وذلك بمناسبة يوم الجيش وبطولات القوات البرية التابعة له .

واضاف، أن الجيش الايراني يقف الى جانب الشعب ويعمل على ضمان امنه وأن قوات الجيش تضع يدها بيد قوات حرس الثورة الاسلامية وقوى الامن الداخلي لحماية البلاد.

وتابع : نحن نؤكد لسماحة قائد الثورة الاسلامية بأننا على أهبة الاستعداد من اجل الدفاع عن البلاد وتقديم الخدمات والتضحيات الى الشعب، باعتبارنا جنود بلادنا ونقدم كل التضحيات تحت قيادة قائد الثورة الاسلامية ".

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