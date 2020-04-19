١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83756653
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5118 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5118 شخصا

طهران/ 19 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 82 الفا و211 شخصا، وبوفاة 87 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 5118 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1343 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 82 الفا و 211 حالة لغاية الان بينهم  3456 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 57 الفا  و23 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 87 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5118   شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 341 الفا و662 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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