رئيس منظمة الغذاء والدواء: لا يوجد أي نقص في توفير المواد الطبية لمكافحة كورونا

واضاف شانه ساز اليوم الاحد في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ان حجم انتاج البلاد من الكحول الطبي بلغ 400 الف لتر يوميا بعد ماكان 180 الف كما ان حجم انتاج معقمات الاخرى سجل نموا في الايام الاخيرة تلبية لحاجات الناس للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال اصبحنا في غنى عن استيراد الادوية وان معظم الادوية التي نحتاجها يتم انتاجها محليا مبينا ان جميع الادوية التي تستخدم لعلاج مرض كورونا هي الاخرى يتم انتاجها في ايران.

وفيما يتعلق بعدة تشخيص كورونا (كيت) قال ان سياسة المنظمة ووزارة الصحة والتعليم الطبي تعتمد على انتاجها محليا معلنا ان احدى الشركات اعلنت انها تستطيع انتاج مليون عدة اسبوعيا.

واوضح انه وفي الوقت الذي تعاني فيه الدول المتقدمة من مشاكل جادة في توفير المعدات الطبية وفي المستشفيات، قامت الشركات في ايران بما فيها الشركات المعرفية بانتاج جميع السلع والمستلزمات مما لم نشهد لغاية الان اي نقص في توفير المعدات الطبية وتقوم العديد من الخطوط الانتاجية بانتاج الكمامات في البلاد وسيتم في القريب العاجل تدشين 40 خطا انتاجيا جديدا لانتاج هذه المستلزمات.

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