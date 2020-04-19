الحظر الأميركي عزز عزيمة إيران على التقدم

وفي حوار خاص مع مراسل إرنا اليوم الأحد، أشار البروفيسور فو تشنغ، الى الحظر الأميركي المفروض على إيران في خضم مكافحة كورونا، مضيفا ان الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، والدول الآسيوية الأخرى، أثبتت تفوقها في مكافحة وباء كورونا وهذا الأمر أدى مرة أخرى بالعالم لأن يرسم آفاقه المستقبلية في العلاقات مع دول آسيا؛ وان هذا الوباء قد أسرع من وتيرة عودة المجتمع البشري الى آسيا، مؤكدا ان قدرة أميركا آخذة بالتراجع.

وتابع، "إن سياسة ترامب تتعارض مع تقدم التاريخ البشري ككل، وكقوة عالمية، قد تخلق سياسات ترامب بعض الموجات، لكنها لا تؤثر على التقدم العام للتاريخ البشري ولبلدان كالصين وإيران".

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