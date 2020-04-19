مزاعم الامریکیین حول زوارق الحرس الثوري عاریة عن الصحة وهولیوودیة

واشار الحرس الثوري في بيانه الصادر اليوم الاحد، الى بيان الاسطول الخامس للقوة البحرية الارهابية الامريكية في المنطقة، وتعقيب المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذا البلد عليها، ومزاعمهم بشان "التحرك الاستفزازي بواسطة 11 زورقا للحرس الثوري في 15 نيسان / ابريل 2020، للسفن الامريكية شمالي الخليج الفارسي والاقتراب والعبور السريع جدا من مقدمة وانتهاء تلك السفن"؛ واصفا رواية الارهابيين الامريكيين هذه، بانها "هوليوودية" ومقدما اليهم النصح بالقول :

نحن ننصح الامريكيين بالامتثال الى القوانين الدولية والبروتوكولات الملاحية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان، وتجنب اي خطوة متهورة ورواية مزيفة وكاذبة.

يتبع ...** ح ع