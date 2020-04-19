فتوى قائد الثورة الاسلامية حول صيام شهر مضان مع أزمة كورونا الراهنة

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان فتوى سماحته بشأن صيام شهر رمضان خلال ازمة وباء كورونا، جاءت على الشكل التالي:

السؤال : ما هو حكم الصيام في شهر رمضان، نظرا للظروف الراهنة حيث انتشار وباء كورونا ؟

جواب سماحته : في الواقع، ان الصيام باعتباره واجبا إلهيا ونعمة الله الخاصة على عباده، يعد احد اركان التكامل والسمو المعنوي للإنسان، وقد كان واجبا على الأمم السابقة ايضا.

وأضاف قائد الثورة : إن من آثار الصيام، تعزيز الروح المعنوية وصفو الباطن والزهد الفردي والاجتماعي وتقوية الارادة والصمود امام الصعوبات، فضلا عن دوره الواضح في سلامة جسم الإنسان والاجر الجزيل الذي يمن الله به على الصائمين.

وتابع قائد الثورة الاسلامية : ان الصيام من ضرورات الدين وأركان شريعة الإسلام، ولا يجوز ترك صيام شهر رمضان المبارك، إلا اذا ظن الفرد ظنا عقلانيا بأنه يؤدي إلى مرض او تشديده او زيادة فترة المرض والتأخير في الشفاء منه؛ وفي هذه الحالات يسقط الصيام مع وجوب القضاء.

واضاف : انه يكفي الامر في حال حصول الإطمئنان من أقوال الطبيب المختص والمتدين، لذلك إذا كان لدى الشخص خوف أو قلق بشأن الحالات المشارة، وكان منشأ هذا الخوف عقلانيا اذن يسقط عنه الصيام ولكن يجب عليه القضاء.

انتهى ** ح ع