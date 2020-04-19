ظريف: إيران مقبلة على تصدير جهاز التنفس الإصطناعي

وردا على المزاعم التي أطلقها دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض مساء أمس، أضاف ظريف: "كل ما عليك أن تفعله هو الكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وخاصة بلدي".

وأكد: "صدق أننا لن نأخذ بنصيحة أي سياسي أميركي".

ويشار الى ان ترامب زعم أنه يدعم الشعب الايراني وانه على استعداد لارسال أجهزة التنفس الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا.

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