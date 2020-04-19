ظريف: إيران مقبلة على تصدير جهاز التنفس الإصطناعي في غضون بضعة أشهر

وأضاف ظريف في تغريدته مخاطبا ترامب وفي رد على مزاعمه التي أطلقها في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض مساء أمس، "كل ما عليك أن تفعله هو الكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وخاصة بلدي".

وأكد ظريف: "صدق اننا لن نأخذ بنصيحة أي سياسي أميركي".

ويشار الى ان ترامب زعم أنه يدعم الشعب الايراني وانه على استعداد لارسال أجهزة التنفس الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى**أ م د